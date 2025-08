Le Bundle Mario Kart World a représenté 77 % des 5,82 millions d'unités Switch 2 vendues dans le monde.Mario Kart World s'est donc vendu à 4,5 millions d'unités avec ce pack et à 1,13 million d'unités, au prix conseillé de 79,99 $.Nintendo lancera un pack Pokémon Legends Z-A similaire en octobre.Source : https://x.com/stealth40k/

posted the 08/04/2025 at 04:13 PM by link49