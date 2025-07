Hier, une offre d'emploi a suggéré que des jeux PlayStation Studios pourraient arriver sur d'autres consoles, dont la Nintendo Switch 2.Maintenant que Sony envisagerait peut-être de passer tiers, quels jeux ou franchises aimeriez-vous voir portés sur Nintendo Switch 2 ?- Bloodborne- Astrobot- Helldivers 2- Franchise God of War- Franchise Ghost Of- Franchise Horizon- Franchise The Last of Us- Franchise Gran Turismo- Franchise Ratchet- Franchise Spider-Man- Franchise Uncharted- Autre (veuillez préciser)A voir si déjà certains sont déjà annoncés lors du prochain Nintendo Direct.Source : https://www.neogaf.com/threads/now-that-sonys-planning-to-go-to-third-party-what-games-or-franchises-would-you-like-to-see-ported-to-nintendo-switch-2-pick-3.1686713/