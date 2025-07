Il semble que Nintendo ait envoyé des sondages à certains clients afin de recueillir leurs avis sur les cartes de jeu Nintendo Switch 2. Pour l'instant, ces sondages n'ont été diffusés qu'au Japon ; il est donc possible qu'ils soient diffusés dans d'autres régions à l'avenir.Cela montre que l'entreprise est consciente du sentiment négatif suscité par les cartes de jeu en ligne et qu'elle tiendra compte des retours de l'enquête.Les cartes de jeu sont un nouveau type de support physique introduit avec la Nintendo Switch 2. Elles ont suscité la controverse car elles ne contiennent qu'une « clé » (licence logicielle) et ne contiennent pas de données de jeu, contrairement aux cartes de jeu. Cela signifie que les données de jeu doivent être téléchargées sur la mémoire interne ou sur une carte microSD Express avant que l'utilisateur puisse y jouer.Source : https://nintendosoup.com/nintendo-has-sent-out-surveys-asking-for-feedback-on-switch-2-game-key-cards//