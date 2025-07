Dire que Death Stranding 2: On the Beach a été bien accueilli serait un euphémisme : c'est un véritable succès critique et déjà l'un des jeux les mieux notés de l'année. Mais qu'en est-il du point de vue commercial ? Kojima Productions et Sony n'ont pas encore communiqué de chiffres de ventes officiels, mais Ampere Analysis (via The Game Business) rapporte 1,4 millions d'unités vendues en juin.Bien sûr, le jeu n'était disponible sur PlayStation 5 que pendant cinq jours le mois dernier. Si ses ventes physiques en Europe ont démarré plus lentement que celles de son prédécesseur, les ventes numériques seraient plus fortes. Ces chiffres semblent comparables à ceux du Royaume-Uni, où la suite a dominé les classements physiques hebdomadaires, mais a enregistré des ventes inférieures de 66 % à celles de Death Stranding 1 et de 33 % à celles d'Astro Bot.Si les ventes mondiales du jeu original lors de son lancement sont inconnues, il s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires sur PS4 et PC en mars 2021. En mars 2025, il comptait plus de 20 millions de joueurs.Source : https://gamingbolt.com/death-stranding-2-on-the-beach-sold-1-4-million-copies-in-june-says-analyst-firm/