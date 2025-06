L'insider Kepler_L2 a récemment partagé de nouvelles informations sur la prochaine génération de consoles de Sony et Microsoft sur le forum NeoGAF. Selon lui, les deux constructeurs utilisent la même architecture GPU, ce qui implique que les performances graphiques et certaines caractéristiques techniques seront proches, voire identiques, des deux côtés.Concernant la date de sortie de la PS6 et de la Xbox "Next", Kepler_L2 indique que les deux consoles devraient arriver autour de 2027, mais Microsoft pourrait devancer Sony avec un lancement dès 2026, surtout en tenant compte de la sortie prévue de gros titres comme Halo CE Remake, Forza Horizon 6 et Gears of War E-Day. Malgré cela, Sony pourrait choisir de ne pas précipiter sa console, à moins que la Xbox ne prenne un avantage significatif avec des titres majeurs comme GTA 6.Sur le plan technique, Kepler_L2 précise que l’essentiel du travail revient à AMD, puisque les personnalisations faites par Microsoft et Sony sur leurs puces sont souvent des ajustements pour réintroduire ou retirer certaines fonctionnalités, plutôt que des modifications majeures. Il mentionne également que la prochaine génération, basée sur l’architecture UDNA, devrait offrir environ 20% de gains en performances raster par unité de calcul, et doubler les capacités en ray tracing et intelligence artificielle par rapport à RDNA4.Contrairement à certaines attentes, la nouvelle génération de consoles ne devrait pas intégrer de cache 3D sur leur SoC. Quant à la configuration exacte du GPU, comme le nombre de cœurs d’unités de calcul activées, ces détails restent encore inconnus.Enfin, sur la stratégie commerciale, il semble que Sony et Microsoft continueront à jouer la carte de la compétition indirecte, sans chercher forcément à synchroniser leurs sorties, même si historiquement les lancements étaient proches. Sony n’a pas de raison impérative de précipiter sa PS6, sauf à vouloir éviter un avantage trop marqué à Microsoft sur certains jeux phares.Ainsi, la PS6 et la Xbox "Next" s’annoncent comme des machines très proches technologiquement, avec des améliorations importantes en ray tracing et intelligence artificielle, mais une bataille serrée pourrait avoir lieu dès 2026 si Microsoft parvient à sortir sa console plus tôt.