Alors que la Nintendo Switch 2 fête sa première semaine de commercialisation, Nintendo n'oublie pas de communiquer sur son prochain jeu, Donkey Kong Bananza.En effet, le nouveau Donkey Kong 3D sortira le mois prochain, le 17 juillet. Nintendo l'a rappelé sur X, offrant aux fans un nouvel aperçu de Donkey Kong détruisant tout sur son passage et « surfant sur un rocher ».Nintendo Life a testé Donkey Kong Bananza en avril et l'a décrit comme un jeu « brillamment fou » :« Alors que Donkey Kong est resté sur la touche depuis un moment, nous avons pu tester un jeu solide et délicieusement déstressant dont nous avons désespérément besoin en ce moment. Nous espérons qu'il y aura d'autres niveaux de jungle, mais ce jeu pourrait bien être le jeu phare de la Saga, et il le mérite amplement. »En attendant l'arrivée de ce titre, il existe de nombreux autres jeux Switch 2 à tester, comme Mario Kart World, Street Fighter 6 ou Cyberpunk 2077.Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/06/nintendo-reminds-us-dk-is-on-the-way-to-switch-2-next-month