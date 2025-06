Nintendo nous avait pas tout dit. En effet dans sa fameuse liste des jeux Switch 1 non compatible avec la Switch 2, ils avaient oublié de préciser que certains de leurs jeux maison requieraient un patch obligatoire pour fonctionner sur Switch 2, faisant des cartouches Switch 1 original, de simple Key Card.En effet, le groupe Nintendo Revised (qui recense les différentes révisions des cartouches Switch) et un membre du Discord de Doesitplay (site qui teste les jeux en version physique sans faire les mises a jours) ont découvert des jeux physiques Nintendo Switch qui ne fonctionnaient pas sur Switch 2 sans patch. Cela s'est produit alors que la console avait le dernier firmware qui déverrouille la fonction de rétrocompatibilité.Alors que certains tests sont encore encours, voici une liste de titres qui ne fonctionneront pas à partir de la cartouche sans patch:Kirby Star AlliesMario Kart 8 Deluxe + Booster Course Pass (all 6 waves of DLC on card)Pikmin 3 DeluxePokemon Scarlet & VioletSuper Mario 3D All-StarsThe Legend of Zelda: Breath of the Wild + DLCThe Legend of Zelda: Tears of the KingdomListe de jeux demandant un patch, mais qui fonctionne:Big Brain Academy: Brain vs. BrainCaptain Toad: Treasure TrackerClubhouse Games: 51 Worldwide ClassicsGame Builder GarageNew Super Mario Bros. U DeluxeSuper Mario 3D World + Bowser's FurySuper Mario OdysseySuper Mario WonderThe Legend of Zelda: Echoes of WisdomThe Legend of Zelda: Link's AwakeningXenoblade Chronicles 3Affaire a suivre.