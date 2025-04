Petit billet d'humeur, et on vit quand même dans un monde hallucinant où un dirigeant peut faire la pluie et le beau temps - je n'ai même pas le souvenir d'avoir déjà vécu une époque comme celle-ci dans le jeux vidéo !Déjà que le lancement de la Switch était morose, là avec Trump qui taxe à 46% et refuse de faire machine arrière, j'me demande bien comment ça va être géré aux USA... Vous avez des pistes vous ? Vente à perte ? Report de la console quand Trump sera calmé vu qu'il fait dévisser la bourse entière en allant faire du golf ? J'attends vos expertises !