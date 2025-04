Nintendo a diffusé du Gameplay sur Street Fighter 6, et force est de constaté que les graphismes sont très semblables à la version Xbox Series S du jeu.Problème : cette version est basée sur la version PS4 du jeu, une version pensée pour les consoles OLD GEN.Le jeu sera disponible lors du lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025 !

posted the 04/04/2025 at 05:59 PM by suzukube