Même si je ne me reconnais pas du tout dans ces propos, étant très attaché au dématérialisé et aimant l'idée moderne de pouvoir profiter, par exemple, du Quick Resume sur ma Xbox Series S ou de jouer au jeu que je veux depuis mon PS Portal sans avoir à changer de Blu Ray, ce qui est un non sens pour moi avec cet accessoire, je pense que beaucoup sur Gamekyo vont se retrouver dans les propos de Conkerax :D'ailleurs, je joue de plus en plus sur Smartphone aussi, et j'ai déjà hâte de découvrir Monster Hunter Outlaws, qui sera peut être un petit banger l'an prochain !