J'en voulais une mais elle est tellement moins belle que cette Masterclass parfaitement symétrique...Alors de votre côté, ça donne quoi ?1/ Day one je vends ma PS5 pour la nouvelle PS52/ Parfait je l'attendais pour acheter une PS53/ J'vais jouer aux jeux PS5 sur mon PC + RTX4XXX4/ J'garde ma PS5, inutile de prendre une nouvelle PS55/ J'attends la PS5 pro et si elle ne sort pas je prends une PS5 d'occasion à 150 € chez Micromania6/ Autre

Like

Who likes this ?

posted the 11/01/2023 at 03:40 PM by suzukube