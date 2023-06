Les titres exclusifs ont toujours été le point fort des ventes de consoles, mais avec l’avènement des nouvelles générations et la sortie de différents titres sur plusieurs plateformes, cette tendance s’est quelque peu estompée. Satya Nadella est l’une des personnalités qui s’oppose à ce type de procédure, mais l’industrie semble l’avoir forcé à changer d’avis.Lors de son témoignage devant la FTC, le PDG de Microsoft a admis a The Verge qu’il n’y aurait pas d’exclusivités sur les consoles si cela ne tenait qu’à lui:“Si cela ne tenait qu’à moi, il n’y aurait pas d’exclusivités sur les consoles, mais ce n’est pas quelque chose que je peux décider, surtout parce que nous n’avons pas une part majoritaire du marché des consoles. Ce pourcentage est détenu par Sony, qui a défini la concurrence en utilisant les exclusivités, c’est donc le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, et ce n’est pas un monde que j’aime”.Evidement c'est Sony qui a inventé le principe d'exclusivité, yen avait pas sur les consoles Nintendo et Sega, voir meme avant