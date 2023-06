Pas encore disponible sur le store français (étrange), le jeu Avatar : Frontiers of Pandora aura bien droit à une grosse édition collector de la mort. Par contre, il faudra sortir la CB car il coûtera un peu plus de 200€.À l'intérieur, nous retrouverons :Le jeu (digital ou physique ?? )Un steelbookUn artbookUn certificat d'authenticitéLe Season PassCarnet opérationnel de la RésistancePlan d'AMP au format A2Une figurine de 30cmUn set de 3 lithographiesDu DLC'sUn artbook digital

posted the 06/13/2023 at 06:08 AM by leblogdeshacka