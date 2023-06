Marvel Boomez Spider-Man Maximum Venom Wave 3 est déjà disponible dans les magasins spécialisés, en kiosque et sur la boutique en ligne de Cicaboom. Elle est composée de 11 Super-Héros Marvel appartenant à l'univers de Spider-Man, proposés en figurines très détaillées de 4,5 cm dans différentes poses et finitions, pour un total de 34 figurines :

11 figurines en poses normales

11 figurines Glow in The Dark, avec des détails qui brillent dans le noir

9 figurines Chromées

3 figurines Gold & Silver

Cette troisième série présentent les personnages dans leur version "venomisée", ce qui les rend vraiment uniques et incroyablement attrayants.



Cicaboom a accordé une attention particulière à l'aspect collectionnable en proposant 3 figurines Gold & Silver en version Ultra-Rare (Spider-Man, Doctor Strange et Groot, produites à 4 000 exemplaires chacune à ce jour) et 9 figurines chromées Edition Limitée (4 000 exemplaires chacune) dans de superbes boîtes de présentation transparentes.



Les éditions limitées sont également accompagnées d'un autocollant holographique et d'un numéro de série certifiant leur caractère unique.



Les 3 Boomez Ultra-Rares et 4 autres personnages (Miles Morales et Iron Man dans différentes poses et finitions) peuvent être achetés exclusivement sur le site officiel de Cicaboom, également dans des emballages de collection.



Chaque Boomez est accompagné d'un dé à 20 faces dont la couleur et la finition sont assorties au design du personnage auquel il est associé. L'emballage comprend également une carte sur laquelle figurent les valeurs d'attaque et de défense ainsi que les capacités spéciales du super-héros représenté. La carte représente le terrain de jeu sur lequel vous pouvez défier vos amis dans le jeu de cartes 3D Boomez. Il suffit de deux Boomez pour commencer une partie. Les règles sont très simples et conviennent aux enfants de six ans et plus.



Sorties entre 2021 et 2022, les précédentes collections Wave 1 et Wave 2 de Boomez sur le thème de Marvel, ont connu un énorme succès avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus sur le marché européen.

Cicaboom, après le succès des éditions précédentes, est heureux de présenter la 3ème vague de l’iconique et élégante collection de figurines Boomez. Plus de super-héros, plus de Marvel, et beaucoup de nouveautés à découvrir.