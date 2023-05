Forspoken: In Tanta We Trust est une préquelle du jeu principal, Forspoken. Alors qu’elle poursuit sa quête pour éradiquer une fois pour toute la Corruption, Frey est transportée dans le passé d’Athia. Accompagnée par Tannta Cinta et en possession d’un nouvel ensemble de pouvoirs magiques, Frey doit découvrir la vérité et sauver Athia une nouvelle fois – et par la même occasion, se mettre hors de danger.







Dans le DLC Forspoken: In Tanta We Trust, les joueurs combattront les forces Rheddig aux côtés de Tannta Cinta et utiliseront les nouveaux pouvoirs magiques de Frey pour débloquer de nouvelles techniques de combat et créer des combos dévastateurs inédits. Grâce à son aptitude de parkour magique, les joueurs pourront également explorer les hauteurs d’Athia et découvrir des environnements vertigineux uniques.

Le DLC Forspoken: In Tanta We Trust, est désormais disponible sur PlayStation 5 (PS5) et sur PC via STEAM, l’Epic Games Store et le Microsoft Store. Avec cette histoire additionnelle, les joueuses et les joueurs vont de nouveau se glisser dans la peau de Frey Holland et retrouver le monde d’Athia à l’occasion d’une nouvelle aventure.Il est necessaire de posséder le jeu de base, sorti le 24 janvier 2023, afin de pouvoir jouer au DLC Forspoken: In Tanta We Trust. Les joueurs ayant acheté l’édition Digital Deluxe de Forspoken ou la Digital Deluxe Upgrade peuvent récupérer Forspoken: In Tanta We Trust sur la page produit du DLC. Les joueurs possédant le jeu principal peuvent acheter dès aujourd’hui le DLC.