De l’action démesurée et un armement diversifié : Participez à des combats viscéraux qui combinent armes à feu et épées de l’ère féodale, et passez d’un style de combat à l’autre : Swordsman, Gunman, Wild Dancer et Brawler. Un large éventail d’armes variées marque la transition historique entre le combat à l’épée classique et la guerre aux armes modernes. Les joueurs pourront s’entraîner et améliorer leurs compétences pour débloquer des capacités encore plus puissantes.

Une épopée historique de Samouraï : Un glossaire optionnel dans le jeu complète le contexte historique des personnages, des lieux et des événements présentés dans Like a Dragon: Ishin!

Quand l’ancien rencontre le nouveau : Like a Dragon: Ishin! s’appuie sur son prédécesseur de 2014, une exclusivité japonaise, et sera entièrement traduit, avec du contenu inédit, des graphismes remasterisés et bénéficiera de capacités améliorées pour les plateformes modernes grâce à l’Unreal Engine 4.

Le jeu Like a Dragon: Ishin! dans sa version PlayStation 5