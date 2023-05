Cette "mini-vitrine" est entièrement dédiée à Alone in the Dark, présentant non seulement de nouvelles perspectives sur le jeu, mais aussi des révélations potentiellement inattendues.



Alone in the Dark est une lettre d'amour à l'original révolutionnaire qui vous permet de vivre une histoire obsédante à travers les yeux de l'un des deux protagonistes : incarnez Edward Carnby ou Emily Hartwood dans cette ré-imagination du jeu d'horreur de survie classique. où l'horreur psychologique rencontre le gothique méridional. Explorez vos environnements, combattez des monstres, résolvez des énigmes et découvrez la vérité troublante du manoir de Derceto... Au sud des 1029, l'oncle d'Emily Hartwood a disparu. Avec le détective privé Edward Carnby, elle entreprend un voyage au Derceto Manor, une maison pour malades mentaux où quelque chose se cache. Vous rencontrerez d'étranges résidents, des royaumes cauchemardesques, des monstres dangereux et découvrirez finalement l'intrigue de la montée du mal. À l'intersection de la réalité, du mystère et de la folie, une aventure vous attend qui changera vos croyances fondamentales. À qui pouvez-vous faire confiance, à quoi croirez-vous et que ferez-vous ensuite ?

Rejoignez l'expérience "immersive" et plongez dans l'obscurité avec l'événement Alone in the Dark Spotlight de THQ Nordic, diffusé en direct le 25 mai à 17h00 PST / 20h00 EST / 2h00 CEST / 1h00 BST. le show permettra d'éclairer les mystères qui enveloppent Alone in the Dark, alors que nous dévoilons les réponses à certaines des questions les plus pressantes entourant le jeu.Le jeu est toujours prévu pour 2023.