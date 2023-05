Wētā Workshop est ravi de s'habiller et de rejoindre la Justice League™ de Zack Snyder. Pour célébrer la sortie de cette version très attendue, nos sculpteurs se sont affairés à donner vie aux Super Héros et aux Super Méchants sous forme de sculptures très émouvantes. Les fans de l'univers DC ont fait campagne pour voir la vision de Zack Snyder du film qui rassemblerait enfin des héros pour défendre la Terre de sa menace la plus grave.

La Justice League représente certains des super-héros les plus emblématiques, et avec l'intemporalité de ces personnages, l'équipe de Wētā Workshop savait qu'ils devaient être immortalisés en tant que série Trinity : une ligne spéciale de statues en polystone mettant en vedette des personnages majeurs dans leur pose de signature classique. et vêtements.



La série Trinity est une édition ouverte et a été conçue sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre étagère.



Cette figurine est une pièce Open Edition, ce qui signifie qu'elle n'est pas limitée à un nombre spécifique de reproductions. Cependant, cela ne garantit pas que l'atelier Wētā continuera à produire la statue à l'avenir. Nous vous recommandons d'acheter votre statue Open Edition tôt pour éviter toute déception. Si vous manquez, veuillez nous contacter à support@wetanz.co.nz . La demande déterminera si cet objet de collection est reproduit.



Remarque : vous pouvez voir un numéro sur votre carton d'expédition indiquant « 0123/1 000 » - il s'agit simplement du numéro de série de votre pièce dans son cycle de production particulier et ne signifie pas qu'il s'agit d'une édition limitée.

Weta continue avec sa Trinité, avec cette fois la sublime statue de Superman du Snyder Cut.Dimensions:10,62" x 14,96" x 7,08" (L x H x P) 27 cm x 38 cm x 18 cmLester:4,189 livres (1,9 kg)Pour le prix nous sommes sur du 399.99€ sans les frais de port.