La série Ahsoka, se dévoile avec un trailer qui donne carrément envie de découvrir la série. La série nous fera découvrir Le Grand Amiral Thrawn, et rien que pour ça, j'ai hâte.La série sera disponible dès le mois d'août en exclusivité sur Disney+.

Like

Who likes this ?

posted the 04/07/2023 at 12:44 PM by leblogdeshacka