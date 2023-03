Explorez une contrée regorgeant de légendes perdues, de pouvoirs ancestraux et de monstres féroces dans TUNIC, un jeu d'action isométrique qui met en scène un petit renard vivant une grande aventure. Échoué dans un monde en proie au chaos, et armé de votre seule curiosité, vous affronterez des créatures colossales, collecterez des objets tout aussi étranges que puissants, et percerez des secrets tombés dans l'oubli depuis la nuit des temps.







L'édition physique contient un trésor de contenu exclusif, le tout emballé dans un étui édition spéciale :

Le jeu

Manuel des commandes et des concepts, contenant des illustrations conceptuelles bonus

Carte/mini-affiche dépliante

Autocollants

Code de téléchargement numérique de la bande originale du jeu

La copie intégrale et grand format (13 cm x 10 cm) du manuel d'instructions du jeu



"TUNIC capture avec brio le sentiment de ce titre d'enfance spécial qui vous a fait tomber amoureux des jeux vidéo. En tant qu'action / aventure isométrique, TUNIC a une grande quantité de premiers jeux Zelda avec de généreuses poignées de titres Souls ajoutés pour faire bonne mesure. C'est absolument un joyau incontournable." - 9.75/10 – Game Informer



"Le meilleur 'Zelda' qui ne vient pas de Nintendo, une aventure unique à la fois dans les visuels et la présentation qui met sur la table des idées intelligentes et intelligentes. Un jeu auquel tout fan d'aventure à la recherche d'un nouveau défi devrait jouer." - 9/10 – Hobby Consolas



"TUNIC se situe parmi les meilleurs titres indépendants et est tout aussi amusant que mignon et coloré. Il y a une quantité incroyable de secrets à découvrir dans le jeu et... c'est une expérience délicieuse dont je ne me lasse pas." - 10/10 – Gaming Trend

