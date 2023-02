Inspiré par la célèbre histoire de Pinocchio, Lies of P est un jeu d'action de type Souls se déroulant dans un monde sombre à la Belle Époque. Incarnez la marionnette nommée P, aventurez-vous à travers les rues de la ville en ruine de Krat, fabriquez des armes à partir des matériaux trouvés au cours de votre exploration, et interagissez avec les rares survivants de cet univers infernal. Plus vous mentez, plus vous devenez humain, avec tous les avantages et inconvénients que cela implique. Découvrez des choix narratifs profonds, profitez d'une grande liberté de personnalisation de la progression de votre personnage, et guidez P dans sa quête incessante pour devenir humain.







"Nous sommes ravis de nous être associés à NEOWIZ pour sortir la version physique de Lies of P sur les marchés occidentaux plus tard dans l'année", a déclaré Sarah Hoeksma, directrice marketing chez Fireshine Games. "Étant l'un des jeux les plus attendus de 2023, nous sommes impatients que les joueurs entrent dans cette version profondément sombre d'un conte classique et qu'ils découvrent l'aventure qui les attend."

Le jeu Lies of P aura droit à son édition boite.Just for Games se chargera de la distribution du jeu de Round8 Studio.Lies of P sera disponible en édition physique sur Xbox One / Series X, Playstation 4 et Playstation 5 en août 2023.