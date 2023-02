Quand les créateurs de la saga Final Fantasy, nous propose un nouveau jeu vidéo, sans être un Final Fantasy, il y a de quoi s'y intéresser.De base, Forspoken devait être une vitrine technologique, en se montrant révolutionnaire.Le jeu se fit attendre, après moult reports, il est enfin disponible depuis un petit bout de temps et il est l'heure de voir s'il tient ses promesses.Les équipes du Luminous Studios, ont fait des merveilles, le jeu est très très très beau, ça fourmille de détails et ça ne rame pas. En tout cas, je n'ai rien ressenti de ce côté-là. J'ai essayé la démo jouable lors de sa sortie et j'ai pris une claque en pleine tronche. Perso, je joue en mode performance.Comme d'habitude, je ne vais pas m'attarder sur le scénario, car je spoil à chaque fois, mais je peux dire une chose, je n'ai pas été plus surpris que ça par l'écriture du titre.Pour le gameplay, perso, j'ai vraiment eu du mal au début avec les différentes touches. J'ai trouvé ça un peu brouillon.Parcourir le monde d'Athia est plaisant, avec une belle dose de parkours comme j'aime. Malheureusement, le monde est un peu vide, après, pour sa défense, c'est pareil avec beaucoup de jeu en ce moment.Pour les combats, il vous faudra un temps d'adaptation, alors oui, il suffit d'appuyer sur la gâchette droite pour les sorts offensifs et la gâchette gauche pour les sorts de soutien. Mais le gameplay du jeu se veut bien plus complexe que ça et ça risque d'en rebuter certains. Je dois avouer que j'ai eu envie de lâcher la manette parfois, heureusement que je ne l'ai pas fait, car j'ai beaucoup aimé le jeu malgré quelques défauts çà et là.La musique est juste sublime avec les compositions de Bear McCreary et Garry Schyman, des gars qui n'ont plus rien à prouver dans leurs métiers.Pour ce qui est de la durée de vie du titre, nous sommes sur une bonne vingtaine d'heures de jeu pour voir le générique de fin et compter plus du double pour le 100%.