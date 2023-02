GTA V continue son petit bonhomme de chemin et atteint aujourd'hui le nombre de 175 millions de copies vendues.On peut dire que c'est un joli petit succès pour cette licence qui ne sort de nulle part. Perso, jamais entendu parler de ce jeu (c'est de l'humour !! ).La licence atteint le chiffre de 350 millions de copies écoulées. Red Dead continue lui aussi son petit bonhomme de chemin et atteint les 70 millions de copies vendues sur cette licence.

posted the 02/09/2023 at 07:03 AM by leblogdeshacka