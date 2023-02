Cette bande-annonce cinématique plonge les joueurs au cœur de l’histoire du jeu et offre un aperçu des chasseurs de WILD HEARTS en plein combat face à des Kemonos féroces, comme le Dos-De-Lave au corps volcanique. Qu’ils combattent dans la forêt, les montagnes, la neige ou à flanc de colline, les joueurs devront apprendre à adapter les Karakuris, d’anciens mécanismes sophistiqués, à leur environnement afin de se déplacer et de défendre Azuma contre les féroces Kemonos.

EA Originals et KOEI TECMO présentent aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce pour WILD HEARTS, leur jeu de chasse aux monstres AAA.WILD HEARTS sera disponible en magasin et en ligne le 17 février 2023. Les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S seront proposées au prix de 79,99 € et la version PC via EA app, Steam et Epic Games Store sera proposée au prix de 69,99 €.