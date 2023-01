Nécrolimbe, royaume de l’Entre-Terre. C’est sans le sou et sans vêtements que “Sans-nom” vient d’atterrir ici. Désespéré face au caractère impitoyable du monde dans lequel il a été projeté, il fait la rencontre de la mystérieuse Melina. Celle-ci lui propose alors un marché et l’encourage à suivre la grâce jusqu’à l’Arbre-Monde.

Sur sa route, Sans-nom tombera sur un panel d'individus tous plus gratinés les uns que les autres : Pat l’Affranchi, Blaidd le Semi-Loup, Margit le Déchu, Godrick le Greffé, et Ranni la Sorcière…



Poursuivant son voyage à travers Nécrolimbe au péril de sa vie, notre héros arrive bientôt à sa prochaine destination : le château de Voilorage !

Après une sortie numérique, Mana Books se décide enfin à sortir une version physique du manga Elden RingSortie : 02/03/2023Auteur : Nikiichi Tobita184 pagesPrix 7.95€