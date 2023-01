Trek to Yomi est un jeu d'action-aventure cinématique au style unique qui suit l'histoire passionnante d'Hiroki lors de sa chute contre les forces du mal. Suivez son retour héroïque pour tenir sa promesse d'antan, celle de protéger le peuple.



Le jeune épéiste Hiroki a juré à son maître déchu de protéger sa ville et les gens qu'il aime contre toutes les menaces.



Confronté à une tragédie et tenu par son devoir, le samouraï solitaire doit voyager entre la vie et la mort pour se confronter à lui-même et décider de la voie à suivre.

Le jeu Trek to Yomi aura sa boîte chez nous, grâce à Just for Games, au lieu de passer par l'import.Trek to Yomi et Trek to Yomi Deluxe Edition seront disponibles en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 le 5 mai 2023.