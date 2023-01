Le NewGame+ du jeu The Callisto Protocol est maintenant disponible depuis quelques jours (hier, je crois ! ). Malheureusement, le jeu n'ayant pas eu le succès escompté, j'ai l'impression que la news est passé un peu à la trappe. Pourtant, le jeu est vraiment sympa, alors oui, il y a des défauts, mais rien qui n'empêche de prendre du plaisir en jeu.En plus, du NewGame+ le studio a fait pas mal de correctifs sur le jeu. Je vous laisse un lien pour voir par vous même.

