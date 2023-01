C’est en vendant des stylos par téléphone au tournant des eighties que Johnny Depp, jeune rockeur punk en galère dans la Cité des Anges, affirme avoir débuté sa "formation" d’acteur, s’inventant au bout du fil des personnages différents pour tromper l’ennui. Mais c’est par Alison, sa première femme, maquilleuse à Hollywood, qu’il entre en mercenaire anonyme dans les soutes de l’usine à rêves, passant sans se faire voir dans quelques films de seconde zone. Le succès fulgurant d’une série pour adolescents, 21 Jump Street, le catapulte produit phare de l’industrie, avant qu’il ne prenne la fuite, décidé à faire ce qui lui plaît puisqu’il en a désormais les moyens. La même année (1990), Cry-Baby de John Waters, puis Edward aux mains d’argent de Tim Burton lui révèlent qu’au cinéma il peut être lui-même plus que partout ailleurs, avec sa révolte rock et ses fêlures enracinées dans une enfance errante et déshéritée. "Je suis moi", répond-il quand on lui demande le secret de son extraordinaire présence à l’écran.

Un petit reportage Arte Cinéma pour finir le week-end, avec "Dans les yeux de Johnny Depp". Après, des années sans rien tourner, à cause des déboires que l'on connait déjà, l'acteur, fera son comeback dans le film Jeanne du Barry de la réalisatrice Maïwenn.