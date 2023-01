Le film Super Mario Bros. aura un peu de retard chez nous, initialement prévu pour le 29 mars est maintenant décalée au mercredi 5 avril 2023.Au casting, nous retrouverons, Chris Pratt : Mario, Anya Tailor-Joy : Peach, Jack Black : Bowser, Seth Rogen : Donkey Kong, Charlie Day : Luigi, Keegan-Michael Key : Toad, Fred Armisen : Cranky Kong, Kevin Michael Richardson : Kamek et Sebastian Maniscalco : Spike

posted the 01/06/2023 at 01:39 PM by leblogdeshacka