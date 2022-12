Jack Ryan est en fuite et pris dans une course contre la montre. Il est impliqué à tort dans une conspiration de grande envergure et se retrouve soudainement fugitif. Recherché à la fois par la CIA et par une faction internationale qu'il a découverte, Jack est contraint de sillonner l'Europe pour tenter de rester en vie, tout en essayant d'enrayer une conspiration majeure.

La nouvelle saison de Jack Ryan est disponible depuis le 21 Décembre et perso, j'aime bien.