Le film Cocaine Bear d'Elizabeth Banks, oui oui l'actrice se dévoile avec une affiche et un trailer. Avec un beau casting, Keri Russell, Matthew Rhys, Ray Liotta, Alden Ehrenreich entre autres.Le film sortira en salle en 2023 et il s'inspire d'un fait réel survenu aux États-Unis en 1985.

Un ours noir américain trouve dans les bois de Géorgie une cargaison de cocaïne. Après en avoir avalé une brique, il entre dans une rage meurtrière à laquelle touristes, habitants locaux et malfrats vont devoir survivre.

