Final Fantasy VII Reunion Crisis CoreAprès, le jeu d'horreur The Callisto Protocol, je me suis dit qu'il me fallait un jeu, un peu plus "soft". Du coup, le remake de Crisis Core sortie il y a plus de 10 ans sur PSP me faisait de l'œil. Sachant, que je n'avais pas fait cet opus sur la première console portable de PlayStation, pourtant, j'ai bien le jeu.Square-Enix, nous offre un bon jeu en attendant la suite de Final Fantasy VII Remake, avec cette préquelle qui nous livre pas mal d'infos sur la suite de l'aventure avec Cloud (Clad pour les vieux de la vieille).En termes de graphisme, le jeu se trouve être vraiment sympa. Alors, oui, certains diront que ce n'est pas au niveau de la PlayStation 5, mais c'est propre et surtout, il y a eu un vrai travail de fait comparé à la version PSP. Les effets de lumières sont de très bonnes qualités et surtout les personnages sont très bien modélisés. Les décors sont travaillés et plutôt vastes. Les personnages ont des visages bien travaillés, de même que les vêtements qui proposent de beaux reliefs.En ce qui concerne la maniabilité, le jeu est dans la pure lignée des Final Fantasy que j'ai aimé étant plus jeune. Le menu est comme dans le FF VII Remake, donc nous sommes en terrain connu et surtout, le personnage réponds au doigt et à l'œil. Les combats sont ultra dynamiques, les enchaînements de coups se font rapidement, comme lors des différents sorts que l'on lance sur les soldats. Bref, c'est fluide, c'est propre et surtout, il y a du fan service, avec les musiques mythiques de la saga Final Fantasy VII.Le gros défaut du jeu, sera sans sa linéarité, digne des FF d'antan, mais moi ça ne me dérange pas plus que ça au final.On sent tout de même, que le jeu date d'il y a un paquet d'années, de par sa structure narrative, mais aussi lors de certaines animations qui se font vieillottes. Le jeu propose des sous-titres en français, avec les voix en anglais ou en japonais, inutile de vous dire que j'ai opté pour les voix japonaises.Si vous êtes fan de la saga Final Fantasy VII et que vous n'avez jamais joué à Crisis Core, je ne peux que vous le conseiller. Par contre, si vous connaissez le jeu, je vous le conseille aussi les amis. Et puis bordel, nous jouons l'un des personnages les plus mythiques de la saga, Zack. En espérant voir débarquer, Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII Remake, un jour, pour compléter la saga sur PlayStation 5.