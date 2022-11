Les fils de Splinter s'apprêtent à livrer la bataille de leur vie !



À peine remis de l'assaut tragique sur l'île de Burnow, les Tortues et leurs alliés sont pris dans un tourbillon de violence qui menace de plonger New York dans le chaos. Tandis que l'agent Bishop fomente un nouveau plan pour détruire les mutants grâce à un allié inattendu, Karai est de retour, et la petite-fille de Shredder compte bien reprendre la tête du clan Foot. Le sang coule et la guerre est déclarée... Menacé sur tous les fronts, le clan Hamato parviendra-t-il à protéger les siens ?



« Un démarrage en fanfare pour cet arc final tant attendu ! » ComicBook.com



« La version définitive des Tortues Ninja. » BFM

HiComics dévoile la couverture et la date de sortie de l'avant dernier comics des TMNT, avant le reboot prévu pour 2023.Le comics sera disponible dès le 7 Décembre 2022.