Pour ceux qui ont connu la Wii, sachez que No More Heroes était un de mes jeux préférés sur la console de Nintendo. Je me souviens, avoir passé des heures devant ce jeu, jusqu'à l'arrive du jeu sur PlayStation 3.No More Heroes III malgré quelques défauts, m'a bien fait kiffer. Bon, j'ai trouvé certaines séquences un peu trop longues et ennuyeuses, même si j'aime bien le style animé des cinématiques, je veux défoncer du méchant moi.Visuellement, le jeu propose quelque chose de daté, en même temps, le jeu est sorti sur Switch, donc il ne faut pas s'attendre à une refonte graphique. Le jeu de Suda51, à une légère optimisation pour les consoles actuelles, de plus beaux effets, des cinématiques vraiment jolie avec ce côté animé que j'aime beaucoup, mais c'est quand même long. Un doublage en anglais de qualité, même si je préfère jouer au jeu en japonais (depuis celui sorti sur PlayStation 3). Pour les fans de la première heure, le jeu propose toujours le même humour décalé que j'aime tant dans cette série. Rechargez votre sabre laser (sur Wii, ça m'a fait marrer !!), ou bien, le classique, "la sauvegarde du jeu", c'est bête, mais ça me fait toujours autant marrer.Au niveau du gameplay, le fait de jouer à la manette et non au Joy-Con, perd un peu de la substance du jeu. Mai, c'est quand même très bien penser, en tout cas sur XBOX. J'espère que la version Playstation 5, use et abuse des fonctionnalités de la manette !!Pour les combats, c'est du classique, il faut matraquer le bouton tout en esquivant les ennemis. Pour les Boss, c'est une autre histoire, vous allez mourir un paquet de fois, ils sont vraiment coriaces et leur pattern, parfois bien relou. Heureusement, il n'y a pas que du bourrinage de touches, le jeu nous offre pas mal de mini-jeux sympa, j'aime bien celui de la pelouse.Le jeu est un véritable monde ouvert, que l'on peut explorer à pied, mais aussi à moto. Le contrôle de celle-ci est un peu rigide, comme dans tout les jeux NMH. Il y a quelques icônes de missions sur la carte, des collectibles à trouver, mais c'est relativement vide. Aussi vide que la version Switch, c'est dommage. Par contre, il faudra être patient, car il y a un nombre incalculable de temps de chargement et c'est long, ça aujourd'hui ce n'est pas possible. Heureusement, que j'aime l'univers du jeu, car j'aurais abandonné depuis longtemps.Si vous êtes fans et que vous avez déjà fait le jeu sur Switch, vous craquerez pour cette version New-Gen. Le style de jeu pourra en rebuter plus d'un, mais c'est quand même cool de retrouver Travis sur PlayStation et XBOX, car apparemment, ça va être dur d'avoir une suite. Donc, il faut profiter de ces versions !!