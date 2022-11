Le jeu est Wanted : Dead, en plus d'avoir une jaquette qui change par apport aux autres jeux vidéo, aura droit à une petite édition limitée, toujours avec un packaging rose (qui attire l'oeil et il pourrait débarquer à la maison).À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un steelbook-L'OST sur CD, comprennant 20 morceaux-Un magnet-Un artbook de 116 pagesLe tout dans une boîte collector.Wanted : Dead sera disponible le 14 février 2023, sur PC, PlayStation, XBOX.

posted the 11/09/2022 at 09:33 PM