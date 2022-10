Ember lab nous offre dès leur premier jeu une expérience vidéoludique onirique et maîtrisé. Le jeu d'aventure s'offre une version Steam, un an après sa sortie et ce n'est pas pour me déplaire. N'ayant pas eu l'opportunité d'y jouer avant, cette version sortie en septembre nous permet de faire une petite piqûre de rappel et de remettre en avant ce petit jeu fort sympathique.Kena est un jeu "classique" dans son approche, avec un gameplay et une progression relativement linéaire, mais par contre, c'est extrêmement bien maîtrisé dans son ensemble. Déjà, rien que par ses graphismes et son style, on est directement transporté dans son univers, onirique et fantastique. Les personnages sont attachants et super bien animés. Leurs expressions faciales sont sans rappeler les productions Pixar ou encore Disney, et c'est super beau. Chacun des personnages croisé pendant l'aventure sont plus attachant les uns que les autres et les petites créatures, les rots, qui nous suivent et que l'on récupère caché un peu partout sur la map sont super mignonnes et amène un plus au gameplay fort sympathique.Dans Kena, on incarne une jeune fille tout au long de l'aventure, gardienne des esprits. Votre rôle va être d'accompagner les âmes égarées à retourner dans l'au-delà et protéger le village. Cela ne va pas se faire sans risques et sans dangers, mais l'on pourra compter sur les petits Rots, qui m'ont fait un peu penser aux petites boules de suie dans Totoro. Ces Rots, justement, vont pouvoir nous aider à purifier la forêt et les environnements, corrompus par des bulbes et autre mal, qui représenterons la menace qui pèse dans l'univers de Kena, ou encore en vous aidant à déplacer des éléments du jeu. Mais ce n'est pas tout, puisque le jeu vous fera croiser le fer...ou le bois plutôt, vu que votre arme principale est un bâton orné d'une gemme bleu, avec de nombreux ennemis. Le défi est relativement relevé, sans être insurmontable, mais apporte un peu de challenger fort sympathique pour un jeu du genre. On ne se lasse pas et chaque adversaire nous donne du fil à retordre et nous pousse à aller de plus en plus loin. Même si le jeu est linéaire, on est dans un monde semi ouvert, et passé les premières heures de jeu, on peut s'y balader, revenir en arrière et farfouille les recoins à la chercher de rots ou de points de karma pour faire évoluer ses capacités.Je n'en dirais pas plus, mais si vous cherchez un jeu d'aventure qui se déroule un peu comme un film d'animation interactif, avec une histoire bien raconter, des graphismes sublime (sur PC, même avec une configuration ancienne le jeu tourne très bien; j'ai une NVIDIA 1070 et quasi tous à fond en full HD) avec un peu de défi dans les combats et un peu de plateforme, je vous le recommande chaudement.