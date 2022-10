« J’adore cette série. Cet accord est idéal, dans la mesure où le soutien de la BBC et de Disney+ nous permettra à la fois d’envoyer nos TARDIS, ces machines extraordinaires capables de voyager dans le temps et dans l’espace, aux quatre coins du monde, pour toucher une nouvelle génération de fans, et de conserver notre diffuseur traditionnel au Royaume-Uni. » (Russell T. Davies, directeur artistique de la série)

« Nous sommes ravis d’annoncer la signature de cet accord avec Disney, qui est le partenaire idéal pour faire connaître cette série très britannique à l’international. Les idées de Russell T. Davies pour Doctor Who ont toujours été extraordinaires, et ce partenariat avec Disney permettra à la série d’atteindre de nouveaux sommets en la faisant connaître aux téléspectateurs du monde entier. C’est donc un moment très excitant pour les fans de Doctor Who, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. » (Charlotte Moore, directrice des contenus de la BBC)

« Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de proposer les futures saisons de cette célèbre franchise en exclusivité sur Disney+ et de la faire connaître à la nouvelle génération de téléspectateurs dans plus de 150 pays. Doctor Who est une addition idéale à notre catalogue international de plus en plus riche, qui continue de faire de Disney+ la plateforme par excellence des histoires extraordinaires. » (Alisa Bowen, directrice générale de Disney+)

« Doctor Who captive l’imagination des familles du monde entier depuis près de soixante ans. Nous sommes ravis de cette collaboration avec la BBC et de l’occasion de présenter cette célèbre franchise – et le génie de Russell T Davies – à un public international. Prenez vos tournevis soniques et préparez-vous à voyager dans le temps et dans l’espace ! » (Ayo Davis, directeur général de Disney Branded Television)

« Nous sommes ravis de nous associer à un partenaire qui partage notre vision et notre ambition pour l’une des séries les plus célèbres de toute l’histoire de la télévision britannique. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui aiment Doctor Who, et pour tous les nouveaux fans qui découvriront la série grâce à ce formidable partenariat. » (Rebecca Glashow, directrice générale de la diffusion internationale de BBC Studios)

« Le fait que de deux des groupes médias les plus innovants et les plus respectés de la planète accompagnent les prochaines saisons de Doctor Who témoigne de son dynamisme et son inventivité. Les équipes de Bad Wolf sont enchantées d’avoir l’occasion de retravailler avec Russell T. Davies. Ce nouveau partenariat entre la BBC et Disney nous permettra d’aller encore plus loin, en tournant aux Wolf Studios Wales des intrigues ambitieuses qui feront voyager les téléspectateurs du monde entier dans le temps et l’espace. » (Jane Tranter et Julie Gardner, productrices déléguées et cofondatrices de Bad Wolf)

La série Doctor Whi débarque sur et en exclusivité sur Disney+ hors de l'Angleterre.Les nouveaux épisodes de « Doctor Who » seront programmés à partir de novembre 2023, à l’occasion du 60e anniversaire de la série. La BBC en sera le diffuseur exclusif au Royaume-Uni et en Irlande. David Tennant, le 14e interprète du célèbre docteur, reprendra son rôle dans trois épisodes spéciaux, avant de céder la place à Ncuti Gatwa lors des fêtes de fin d’année. Un nouveau logo « Doctor Who » vient également d’être dévoilé aujourd’hui, pour refléter cette évolution.