F1 22

Entrez dans la nouvelle ère de la Formule 1 avec F1 22, le jeu vidéo officiel du FIA Formula One World Championship 2022. Démarrez une nouvelle saison au volant de voitures remaniées, profitez de règles repensées qui redéfinissent la course, testez vos compétences sur le nouvel autodrome international de Miami et découvrez le faste et le glamour de La vie en F1.

Journey to the Savage Planet

Vous êtes la nouvelle recrue de Kindred Aerospace, la 4ème meilleure entreprise d’exploration spatiale, et votre mission consiste à déterminer si la planète ARY-26 est habitable pour les humains. Vous manquez cruellement d’équipement et d’expérience, mais bonne chance quand même ! Jouez en solo ou avec un·e ami·e… mais même en solitaire, serez-vous réellement seul·e sur cette planète mystérieuse… ? Vous allez vite le découvrir !

Rogue Lords

Rogue Lords, le premier roguelike dans lequel vous incarnez le diable ! Créez votre équipe de génies du mal comme Dracula, le Cavalier Sans Tête ou Bloody Mary. Optimisez leurs compétences et créez des synergies pour affronter les mortels qui oseront se dresser sur votre chemin.



Gros retard pour les Free Play Days du week-end.Avec de la F1 22 au programme, mais aussi de l'exploration sur une planète étrange et un jeu avec des vampires (déjà testé et c'est vraiment pas mal).