En me lançant dans l'aventure A Plague Tale Requiem, je ne m'attendais pas à avoir autant de haut de cœur. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas fini À Plague Tale Innocence, pas trouvé le temps, mais cette erreur sera corrigé dès ce weekend. Je vais me refaire le premier sur PS5, car le deux fut une telle aventure.Je ne vais pas vous parler de l'histoire, sous peine de vous spoil, mais celle-ci est vraiment prenante, dès les premières minutes. On commence avec un cache-cache, pour ensuite jouer de la fronde sur des pommes de pins, les décors sont somptueux. Les effets de lumières et la qualité du level design, vous en mettra plein la gueule. C'est simple, le jeu est magnifique, les décors, les graphismes (les vêtements sont extrêmement bien détaillés), les effets de lumières (je me répète, mais c'est vraiment propre), mais aussi les doublages, qui sont joué avec justesse (aller, parfois, c'est un peu mal joué, mais c'est pour chipoter) et la musique, que j'ai bien envie de mettre dans ma voiture en allant au boulot. Le jeu donne une bouffée d'air frais, surtout quand les sorties sont un peu plus rare.Le jeu nous fait parcourir différents endroits, avec toujours nos rats qui veulent qu'une seule chose, nous bouffer. Cette colonie de rats est extrêmement bien faite, au point parfois de se demander, s'il ne sont pas réellement là.Pour les éviter, il faudra jouer avec le feu et donc combiné plusieurs objets entre eux, pour, par exemple faire des projectiles enflammés qui s'écraseront sur un brasier et ça fera fuir les rats à toute vitesse.Mais au-delà de voir continuellement des rats, nous verrons aussi pas mal de cadavres. C'est là, que nous voyons que le jeu n'est pas à la portée des plus jeunes. Il y a un PEGI sur la boîte putain de merde. C'est presque gênant de voir autant de cadavres sous des bâches, mais c'est nécessaire au récit, en tout cas, accroché vous, car ce n'est vraiment pas pour "les petits joueurs ".Le doublage est de très bonne facture, avec des acteurs qui font un boulot assez exceptionnel, comparé aux autres productions et surtout cette musique. C'est un sans faute.Pour que les rats, vous laisse tranquille, le jeu propose un système d'alchimie, avec plusieurs sort pour vous débarrasser des rongeurs. Le sorts le plus utilisé sera l’Ignifer, sert à faire du feu, pour les ennemis humains, la fronde fera l'affaire. Le système de combat est vraiment bien fait, avec toujours une petite nouveauté qui fait son effet, une fois le combat commencé.Le jeu est ultra long, avec 17 chapitres que compose cette nouvelle aventure, il vous faudra entre 15 et 20h pour en voir le bout. En tout cas, moi je suis entre 15h et 20h de jeu et je n'ai pas le 100%. Chose intéressante pour les chasseurs de platine, le jeu propose une sélection de chapitre, histoire de faire les niveaux où il vous manque un item.A Plague Tale Requiem est un jeu pour adultes, avec une histoire forte, poignante et qui laissera pas indifférent, une fois le jeu terminé. Si vous voulez un bon jeu en attendant, Gotham Knights, Requiem est celui qu'il vous faut.