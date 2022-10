Gemma est une brillante roboticienne qui travaille au sein d'une entreprise de jouets. Sa société est en train de plancher sur la création d'une poupée-robot aussi proche de l'humain que possible afin d'être l'amie des enfants et l'alliée des adultes. A la suite de la mort de ses parents, la nièce de Gemma vient vivre chez elle. La tante utilise alors un des prototypes sur lesquels elle travaille en ne se doutant pas des conséquences mortelles à prévoir...

Le film M3GAN se dévoile avec un trailer et une affiche. Le film est produit par le prolifique James Wan et son studio BlumHouse, avec un casting, qui s'annonce plutôt solide, avec entre autres, Violet McGraw, Allison Williams, Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Amie Donald, Lori Dungey et Stephane Garneau-Monten. Après, nous avoir fait peut, avec Annabelle et la saga Conjuring, James Wan, nous propose une production qui mêle science-fiction et horreur.Le film sortira en salle le 11 Janvier 2022.