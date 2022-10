Les vieux de la vieille connaissent forcément la série Arabesque, que nos parents, voir nos grands-parents nous faisait regarder étant plus jeune. L'actrice britannique ayant prêté ses traits à Jessica Fletcher entre 1984 et 1996, Angela Lansbury est décédée à l'âge de 96 ans.

posted the 10/11/2022 at 09:07 PM by leblogdeshacka