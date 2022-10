Ce GP du Japon fut une véritable catastrophe, entre les conditions climatiques, qui ont retardé la course, la dépanneuse sur la piste, alors que les pilotes sont toujours en pistes et la confusion lors du dernier tour. Ce GP fut le sacre de Max Verstappen qui obtient son second titre de champion du monde de F1.Les patrons de la F1, ont fait pas mal d'erreurs lors de ce GP de Suzuka, c'est un peu parti en freestyle, les accordent l'intégralité des points, alors que normalement, ça n'aurait pas dû être le cas.

posted the 10/09/2022 at 10:41 AM by leblogdeshacka