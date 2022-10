"La saison 11 de 'American Horror Story' ne sera pas un autre 'double long métrage'", a confirmé le chef de FX Networks, Jon Landgraf , en mars, où il a également laissé tomber une allumeuse ou deux. "Ce que je peux vous dire, c'est que le concept de la saison 11 est une histoire. Elle se déroule en fait dans différentes chronologies, mais c'est un sujet, une histoire, avec un début, un milieu et une fin, comme beaucoup d'histoires précédentes. " Cela dit, Landgraf a admis qu'il aimait le format "deux mini-saisons" avec lequel Double Feature était associé. "Je pense que c'était vraiment bien. J'ai aimé le format de deux histoires plus courtes. Mais j'aime aussi beaucoup cette idée. Je pense que c'est vraiment cool", a expliqué le président de FX Networks.







La nouvelle saison d'American Horror Story se dévoile, avec une saison 11, qui s'annonce assez étrange, comme d'habitude, sur la série de Ryan Muphy et Brad Falchuk.Cette nouvelle saison s'appellera American Horror Story: New York City" ("AHS: NYC", pour les intimes). Deux épisodes sont prévues le 19 octobre à 22 h HE / PT le FX, avec deux épisodes chaque mercredi pendant quatre semaines consécutives pour compléter les 10 épisodes.Le casting est comme d'habitude, complètement dingue avec, pour le moment, Zachary Quinto, Billie Lourd , Patti LuPone , Isaac Powell, Sandra Bernhard, Charlie Carver , Russell Tovey, Leslie Grossman, Denis O'Hare et Joe Mantello.