Du macabre au magique, du gothique au grotesque ou classiquement effrayantles huit contes sinistres, dont deux œuvres originales de Du taureauprendra vie grâce à une équipe d’écrivains et de réalisateurs triés sur le volet par le cinéaste de ‘The Shape of Water

Who likes this ?

posted the 10/03/2022 at 04:21 AM by leblogdeshacka