Pour les passionnés de statues, JND, que l'on ne présente plus, tellement leurs statues sont aux dessus de tous les autres studios. Nous dévoile leurs nouvelle statue de l'Amazone la plus célèbre du monde, Wonder-Woman.Statuette Wonder Woman Justice League JND Studios d’une taille 1/3 ème.Cette statuette ultra réaliste avec yeux de verre, une peau en silicone et des cheveux piqués un à un.Nous sommes clairement sur une statue de maboule mental, avec des détails de fous sur chaque millimètres de cette beauté.Pour cette statue, JND, a prévu uniquement 1000 exemplaires monde. Autant vous dire, que ça va vite partir et que le prix sera multiplié par deux, voir trois dès qu'elle sera en rupture.Le prix justement, parlons-en, sur Deriv'store, la statue est au prix de 4274.91€. Outch, il faut faire plus que des heures supplémentaires là, vendre un rein c'est déjà fait, sur une autre statue. Elle restera gentiment sur le site et je me contenterai de regarder des vidéos Unboxing.