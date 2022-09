Mercredi 5 octobre



Disney+ Originals

The Bear (les 8 épisodes seront disponibles ce jour-là)

Séries

Les Simpson - Saison 33

Un drôle de shérif - Saisons 1 à 3

Vampirina - Saison 3

Série FR

En thérapie - Saison 2

Vendredi 7 octobre



Disney+ Originals

Marvel Studios présente : Werewolf By Night

Films

Le secret de la momie

Mickey et la légende des deux sorcières

Film FR

La Folle Histoire de Max et Léon

Lundi 10 octobre



Film

Grimcutty : l'enfer des réseaux

Mercredi 12 octobre



Disney+ Originals

Candy : Meurtre au Texas (5 épisodes)





Vendredi 14 octobre



Disney+ Originals

Rosaline

Film FR

Ce qui nous lie

Mercredi 19 octobre



Disney+ Originals

Les Amateurs - Saison 1

Série

Damages - Saisons 1 à 5



Vendredi 21 octobre



Film

Maléfique : Le Pouvoir du mal

Films FR

Deux Frères

Jacquou le Croquant

L'Ours

Mercredi 26 octobre



Disney+ Originals

Boris

Le Mystérieux Cercle Benedict - Saison 2

Séries

Good Doctor - Saisons 1 à 4

Luz à Osville - Saison 2

Vendredi 28 octobre



Film

Terminator: Dark Fate

Films FR

Demain est à nous

Samba

Les nouveautés du mois d'Octobre pour Disney+ sont dévoilés.Avec un petit mois, bien sympa, pas mal de bonnes choses.