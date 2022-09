Le nouveau film consacré à la sœur de Sherlock Holmes, Enola Holmes se dévoile avec une affiche et un trailer.Le film sera disponible, en exclusivité sur Netflix dès le 4 Novembre 2022.

Enola Holmes se charge de sa première affaire en tant que détective. Cependant, afin d'élucider le mystère d'une jeune fille disparue, elle a besoin de l'aide de ses amis et de son frère, Sherlock.

posted the 09/24/2022 at 05:19 PM by leblogdeshacka