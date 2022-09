Les joueuses et joueurs peuvent également essayer la démo numérique gratuite sur toutes les plateformes disponibles. Les données de sauvegarde de cette démo, y compris la progression dans le jeu et le niveau des personnages, seront transférées vers la version complète du jeu, permettant ainsi aux joueuses et aux joueurs de continuer leur aventure une fois le jeu acheté.







