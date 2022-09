Formez une équipe avec vos héros favoris, issus de l'univers de Mario et des Lapins Crétins, pour rétablir l'ordre dans l'univers et sauver les Sparks. Embarquez pour un voyage épique ponctué de planètes mystérieuses, étranges et incroyables, regorgeant d'habitants fascinants et de quêtes passionnantes !

Le jeu Mario + Rabbids Sparks of Hope est maintenant GOLD m, plus aucun retard de prévu.Le jeu sera disponible le 20 Octobre 2022 sur Switch.