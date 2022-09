SHINE BRIGHT est le fruit de la collaboration entre KRAFTON, ANA et le co-PDG de H1GHR MUSIC, Cha Cha Malone. Ce dernier est réputé pour son slogan, "I Need a Cha Cha Beat, Boy".



"En produisant ce titre, je me suis focalisé sur la mise en valeur du charme d'ANA. C'était vraiment agréable de travailler sur ce projet avec KRAFTON", a déclaré Cha Cha Malone, co-PDG et producteur chez H1GHR MUSIC. "J'espère qu'ANA connaîtra un grand succès auprès des fans du monde entier grâce à ce single numérique".



Créée à l'aide des technologies avancées de deep learning de KRAFTON, incluant la synthèse vocale, la voix d'ANA sur SHINE BRIGHT est entièrement basée sur l'intelligence artificielle. En développant ce modèle de synthèse vocale conçu par KRAFTON grâce au deep learning, ANA a été dotée d’une voix unique qui lui ressemble. ANA a été développée grâce à la technologie de production hyperréaliste de l’Unreal Engine et affiche fièrement une apparence plus vraie que nature, brouillant les limites entre un personnage numérique et un véritable être humain. Avec ses caractéristiques humaines, comme le fin duvet qui recouvre sa peau, ANA ne ressemble vraiment à aucun autre humain virtuel existant actuellement grâce à d’autres technologies. Son visage, grâce à un rigging avancé, exprime délicatement le mouvement de la pupille, les muscles fins du visage et les rides, et permet un mouvement naturel des articulations sur l’ensemble du corps.

Après avoir été présentée par KRAFTON, Inc. (PUBG: BATTLEGROUNDS, The Callisto Protocol, Moonbreaker) le mois dernier, l'influenceuse virtuelle ANA fait ses premiers pas en tant que chanteuse grâce à la sortie mondiale de son premier single original, SHINE BRIGHT. Ce dernier est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes musicales de streaming du monde entier.Pour en savoir plus sur ANA et la suivre dans son parcours pour devenir une pop star mondiale, suivez-la sur Instagram et suivez-la sur sa chaîne YouTube.